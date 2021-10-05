Так, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области на сегодня отвечают "оранжевому" уровню эпидопасности.

Показатели распространения COVID-19 в восьми областях Украины отвечают "оранжевому" уровню эпидопасности.

Как свидетельствуют данные с сайта Министерства здравоохранения, это Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В частности, по состоянию на 4 октября коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом превышает допустимые 20% в Житомирской (20,3%), Сумской (22,9%) и Харьковской (23,2%) областях.

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В Запорожской (65,8%), Харьковской (72,2%), Херсонской (71,2%) и Черновицкой областях (67,7%) выше допустимых показателей возрос уровень госпитализаций.

В Закарпатской, Запорожской, Ривненской и Херсонской областях показатель динамики уровня госпитализаций сейчас выше нормы в 50%.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине вчера зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1881 лицо и зафиксировано 317 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2469856 человек, выздоровели – 2268752, умерли – 57206.

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Автор: Наталья Хаджи