Деньги будут предусмотрены для развития учреждения.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив продолжает стимулировать местных жителей делать прививки от коронавируса. Так, в этот раз градоначальник пообещал один миллион гривень учебному заведению в регионе, в котором показатель вакцинации сотрудников достигнет 100%.

Марцинкив уточнил, что деньги будут выделены на развитие инфраструктуры. Об этом он заявил во время оперативного совещания городского совета. Соответствующие видео опубликовали на странице мэрии в Facebook.

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Марцинкив уточнил, что миллион получит то учебное заведение Ивано-Франковска, где 100% вакцинированных от коронавируса сотрудников наберется первым. Деньги предусмотрены для развития учреждения.

"Миллион гривень тому заведению, которое первым достигнет 100% вакцинированных работников", – сказал мэр города.

Ранее во время совещания 7 сентября Марцинкив уже обещал выплатить премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19. Он пообещал 100 тысяч гривень. Позже мэр заявил, что это была шутка.

Напомним, что учителям, которые вакцинировались от коронавируса в Ивано-Франковске до 31 августа, городской совет выплатил по одной тысяче гривень.

Как сообщал УНИАН, школы в Украине могут закрывать на карантин, даже если в них вакцинированы более 80% сотрудников. Например, класс в учебном заведении приостановит работу, если коронавирусом заболеет ребенок.

Вакцинация в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко