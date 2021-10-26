За неделю количество прививок выросло вдвое.

За неделю количество прививок в Украине от COVID-19 выросло вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Темпы вакцинации в Украине очень стремительно выросли. За последнюю неделю количество прививок в Украине выросло вдвое. Это очень хороший показатель. Три дня подряд Украина показала способность делать от 250 до 350 тысяч прививок в сутки. Украина показывает большие темпы, чем исторически были максимальны в Европе и мире. Это темпы наращивания процента вакцинированного населения по крайней мере одной дозой. За последнюю неделю Украина нарастила на 2,7% дополнительно вакцинированного населения по крайней мере одной дозой. Такой максимальный показатель для Европы составлял 2,6%, для мира – 1,7%. То есть Украина сейчас показывает достаточно хорошие темпы", - сказал он.

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Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня более 7 млн человек получили две дозы вакцины от COVID-19. Всего проведено 16 млн 210 тыс. 280 прививок.

"С начала вакцинальной кампании привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки вакцинировано 254 тыс. 920 человек: одну дозу получили 185 тыс. 786, полностью иммунизированы - 69 тыс. 134.

Автор: Наталья Хаджи