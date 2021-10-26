Вместе с тем медик дал несколько советов родителям и педагогам.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как уберечь детей от COVID-19.

В комментарии для сообщества "Коронавирус инфо" медик дал несколько советов родителям и педагогам.

По словам Комаровского, родителям нужно делать все, чтобы самим не стать источником заражения COVID-19. Соблюдать противоэпидемиологические меры, чтобы не принести вирус домой: носить маску, не идти в толпу, закрытые непроветриваемые помещения.

"Было бы идеальным, если бы все взрослые, которые контактируют с детьми, - учителя, воспитатели, тренеры - были вакцинированы. Чтобы дети общались с этими людьми или на свежем воздухе, или в проветриваемом помещении", - подчеркнул врач.

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Что касается защиты самих детей, то врач напомнил, что, если ребенок старше 16 лет, его можно в Украине вакцинировать препаратом Pfizer. Также прививку можно делать детям с 12 лет, которые имеют опасные патологии, способные повлиять на осложнения при инфицировании коронавирусом.

Также, по словам Комаровского, взрослые должны научить детей не лезть в толпу, избегать массовых мероприятий, встречаться с друзьями на свежем воздухе, соблюдать дистанцию, мыть руки.

Врач отметил, что родители, у которых есть возможность вакцинироваться от коронавируса, должны это сделать ради безопасности своих детей.

"Любой здравомыслящий взрослый пойдет на все что угодно, лишь бы его детям не грозила опасность. Поэтому все же желательно вакцинироваться", - отметил Комаровский.

"Раньше люди точно знали, что если они хотят, чтобы, например, выросли пятеро их детей, то надо родить десять, потому что половина точно умрет от кори, дифтерии и т.д. А сейчас благодаря вакцинации перед вами такие вопросы не стоят. Хотите разобраться с этой темой (COVID-вакцинацией - УНИАН), прекратите слушать разных злопыхателей и их сказочки о 5G и всякую фигню! Читайте проанализированную, проверенную, честную информацию", - обратился Комаровский к антивакцинаторам.

Врач подытожил и назвал два варианта защиты детей от коронавируса:

вакцинация тех, кто окружает детей;

воздух, которым дышат дети.

"Дети не должны находиться в непроветриваемых помещениях, в тесном контакте друг с другом. На это надо обращать внимание, это самое главное! Концентрация вируса в воздухе, который мы вдыхаем, зависит от количества людей в помещении и от интенсивности воздухообмена. Проветривайте помещение, а все, что можно делать на свежем воздухе (на улице!), делаем там," - в который раз подчеркнул врач.

Раньше Комаровский объяснил при каких условиях ученики, находясь в одном классе, могут заболеть, и помогут прозрачные перегородки или щитки учителей.

В Минздраве со своей стороны подчеркнули, что профилактика коронавирусной болезни среди детей заключается в следующем:

Научите детей правильно мыть руки

Расскажите им о том, почему важно и как правильно мыть руки – не менее 20 секунд, тщательно и с мылом, особое внимание стоит уделять месту под ногтями, там собирается больше всего грязи. Чтобы ребенку было проще ориентироваться, достаточно ли времени он моет руки, выучите с ним песню или стихотворение, которое бы длилось 20-30 секунд или попросите считать ее до 30.

Напомните, что касаться лица немытыми руками - опасно.

Объясните детям, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания.

Во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, после этого выбросить ее и вымыть руки. Объясните детям, что таким образом можно предупредить распространение вируса.

Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, а во всех других общественных местах. На своем примере покажите, как это правильно делать:

она должна плотно прилегать к коже, закрывая нос и рот. В Украине дети с 12 лет должны пользоваться защитными масками в общественных местах; защитную маску надо менять каждые два часа и тогда, когда она стала влажной.

Попросите ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах.

Если ребенок заболел, то держите его дома. Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько детей, старайтесь держать больных и здоровых детей отдельно.

Отметим, за данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине коронавирус подхватили 1414 детей. За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у более 150 тысяч детей. Унесла болезнь жизни более 40 несовершеннолетних украинцев. Сейчас на COVID-19 болеют – более 29 тысяч детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусной болезнью и 340 детей с подозрением на COVID-19. Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19 составляет 22%.

С 25 октября в большинстве школ начались каникулы. Каникулы – это хорошее время для родителей напомнить детям основные правила, которых стоит придерживаться, чтобы не заболеть коронавирусом.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус у детей: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко