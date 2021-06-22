В Минздрав поступило уже 1447 заявок на вакцинацию коллективов из 216 893 возможных.

Министерство здравоохранения объявило старт массовой вакцинации работников крупных организаций от COVID-19 американским препаратом Pfizer-BioNTech.

Об этом говорится в сообщении Facebook.

Речь идет о выезде мобильных бригад к сотрудникам компаний с не менее 50 желающих получить прививки.

"Организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения. Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации", – говорят в Минздраве.

Читайте такжеВ Минздраве дали рекомендации тем, кто пропустил прививку второй дозой вакцины21 июня в Минздрав поступило уже 1447 заявок на вакцинацию коллективов из 216 893 возможных.

Как оставить заявление: инструкция

Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по номеру контакт-центра: 0-800-60-20-19.

Для этого Минздрав рекомендует:

определить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации;

составить поименные списки работников, желающих вакцинироваться (Таких людей должно быть не менее 50. Следует учитывать, что одна мобильная бригада может сделать около 100 прививок / день);

оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации в контакт-центре Минздрава по номеру: 0-800-60-20-19.

Когда подойдет время вакцинации коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

До приезда мобильной бригады в компании должны подготовить гигиенично чистое и хорошо освещенное помещение, отделенное от производственных площадей или open-space.

Помещение должно быть с установленной вентиляцией для свежего воздуха, с площадью для работы бригады в составе с не менее 3 человек.

Кроме того, помещения должны оборудовать кушеткой для пациента, стульями и столиками для работы медиков, еще одного столика – для сумки-холодильника, материалов для инъекций и коробки для утилизации шприцев.

В помещении должно быть доступ к рукомойнику, антисептиков и дезинфектанту дя обработки столика. Медики должны иметь доступ к интернету.

Также до приезда медиков должны оборудовать еще одно помещение для медицинского наблюдения (после прививок в течение 30 минут, которое может вместить 5-10 человек). Компания должна обеспечить работников защитными масками – по штуке на каждые два часа.

Массовая вакцинация в Украине стартовала в июне 2021 года с открытия трех центров вакцинации от коронавируса – в Киеве, Львове и Одессе. Сейчас их расширили до более 50 в регионах.

Граждан вакцинируют китайским препаратом CoronaVac, одобренный для экстренного применения ВОЗ, но до сих пор не подтвержденный европейским регулятором. Из-за чего CoronaVac отсутствует в европейском цифровом сертификате по вакцинации, смягчающего въезд в страны блока на фоне карантинных ограничений.

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Автор: Яна Ставская