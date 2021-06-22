В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что делать тем, кто пропустил вторую прививку вакциной от коронавируса.
Ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации опубликованы в Facebook.
Так, прививку второй дозой вакцины желательно делать в определенный срок:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней,
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней,
- Oxford/AstraZeneca - 12 недель.
Однако в случае непреодолимых обстоятельств введение второй дозы можно сделать на 7 дней раньше указанного интервала (CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio).
Читайте такжеМинздрав запустил "флешмоб" для COVID-вакцинированных украинцевДля вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech сразу указано "окно", в пределах которого можно сделать прививку – в период между 21-м и 28-м днем после введения первой дозы.
"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минздрав рекомендует вакцинироваться раньше или позже только в случае крайней необходимости.
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