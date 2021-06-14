Ежегодно 14 июня в мире отмечают День донора крови, который был основан под эгидой ООН.

Каждые несколько секунд кто-то в мире нуждается в крови. Доноры являются теми супергероями, которые спасают миллионы жизней, сдавая кровь. Но это не только благородно, но и полезно для здоровья.

Как утверждают в Министерстве здравоохранения, у донора значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и им может быть любой дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом.

"У доноров лучший баланс холестерина и ниже его общий уровень — следовательно, меньше вероятность сердечно-сосудистых болезней. У доноров меньше риски заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани", – заявили в Минздраве.

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Также у доноров меньше проявлений воспаления и выше так называемый антиоксидантный статус – их организм лучше обезвреживает свободные радикалы. Донору регулярно и бесплатно делают анализы на гемоглобин, ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис.

В Минздраве рассказали, кто может быть донором и что делать перед сдачей крови.

Как подготовиться к сдаче крови?

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови.

Откажитесь от жирной, жареной, копченой, молочной пищи, употребляйте меньше соли накануне.

Выспитесь и съешьте легкий завтрак.

Не курите за час до сдачи крови.

Не сдавайте кровь, если чувствуете озноб, головокружение, головную боль или слабость.

Перед сдачей крови откровенно отвечайте на вопросы врача и не скрывайте информацию.

После сдачи крови отдохните 10-15 минут. Сообщите персонал, если почувствовали головокружение или слабость. В таком состоянии не рекомендуется садиться за руль или покидать центр сдачи крови.

В течение первых 12 часов после сдачи крови избегайте интенсивных физических нагрузок. Рукой, из которой брали кровь, не рекомендуется поднимать тяжелые вещи. Следующие двое суток нужно полноценно и регулярно питаться и пить большее, чем обычно количество воды (не менее 2 литров). От алкоголя на это время лучше воздержаться.

Как часто можно сдавать кровь?

Количество регулярных донаций крови в год у мужчин и женщин - не более 6 с минимальным перерывом между стандартными донациями 60 дней.

Где можно сдавать кровь?

В Украине работает почти три сотни медицинских учреждений, где можно сдать кровь. Выбирайте ближайший к вам и сдавайте. После принятия нового законодательства это можно сделать без привязки к месту регистрации и даже с приложением "Дія", без предъявления паспорта.

Есть ли ограничения на сдачу крови через COVID-19?

Если вы переболели на коронавирус, но чувствуете себя хорошо после выздоровления, то можете быть донором. Важно, чтобы прошло 14 дней после исчезновения симптомов. Речь идет в основном о легких случаях без постковидных последствий.

После вакцинации как от COVID-19, так и любых других неживых вакцин донором можно быть уже на следующий день. Главное, чтобы вы хорошо себя чувствовали.

Справка УНИАН. Ежегодно 14 июня в мире отмечают День донора крови, который был учрежден под эгидой ООН в мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.

Открыл группы крови человека 14 июня в 1868 году австрийский врач Карл Ландштейнер. Четыре международные организации, которые занимаются пропагандой добровольного донорства, инициировали проведение этого праздника: Всемирная организация здравоохранения, Международная федерация Красного Креста, Федерация организаций доноров крови и Общество по переливанию крови.

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Автор: Виктория Гордиенко