Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране.

Кабинет министров принял решение о создании биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для создания биокластера " биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологийˮ, принято во время заседания правительства.

Решение принято без обсуждения.

Читайте такжеУкраине грозит вспышка инфекционных заболеваний: в Минздраве призывают вакцинироваться

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, решением предусмотрено, что в Украине будет создан биокластер, где будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней.

"Правительство создает биокластер "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий". Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране. Конечная цель - это разработка собственных вакцин. До этого должны начать изготавливать тест-системы и вакцины с открытой технологией производств", - отметил он.

Он уточнил, что бюджет данного проекта на этот год предусматривается в сумме 100 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко