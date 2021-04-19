Глава Минздрава подчеркнул, что когда страна не имеет собственного производства вакцин, то ей приходится стоять в очереди за ними.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что Украину ожидают негативные последствия, если в ближайшие 2-3 года она не наладит собственное производство вакцин.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос относительно заявлений президента о необходимости скорейшей подготовки в Украине современной лаборатории по разработке вакцин и лекарств.

"У нас в государственном бюджете предусмотрены средства на создание биокластера. Этих средств будет недостаточно. Но это все, что выделило Министерство финансов, исходя из их понимания, видимо", - отметил Степанов.

Министр добавил, что речь идет о программе восстановления производства вакцин.

Он подчеркнул, что производство вакцин не может быть дешевым.

"Но это точно жизненно необходимо нам. Для того, чтобы просто выживать в этом мире. Если мы не будем иметь своего вакцинного производства в ближайшие 2-3 года, я считаю, нас ожидают очень плохие последствия в будущем", - сказал Степанов.

По его словам, никто не может прогнозировать, как в будущем будет вести себя коронавирус, и какие еще могут появиться вирусы.

Кроме того, министр подчеркнул, что когда страна не имеет собственного производства вакцин, то ей приходится стоять в очереди за ними.

"Мы на сегодняшний день должны были уже получить 3,9 млн доз вакцин. Это при проплаченных нами контрактах. Мы заплатили стопроцентную предоплату за эти вакцины", - отметил Степанов.

Украинская вакцина от COVID

20 октября 2020 года президенту Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических исследований украинского кандидата на вакцину от COVID-19.

26 октября 2020 Степанов сообщил, что украинская вакцина от COVID-19 будет разработана примерно за год, если все исследования пройдут успешно.

Сегодня, 19 апреля 2021, Зеленский заявил, что выступает за скорейшее создание в Украине лаборатории по разработке вакцин и лекарств.

В частности, Зеленский отметил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украина нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - отметил президент.

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Автор: Татьяна Поляковская