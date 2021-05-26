В течение послепраздничного периода количество новых выявлений коронавирусной болезни продолжило уменьшаться.

В Украине смертность от COVID-19 уменьшилась более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями в начале апреля, но все еще остается высокой.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 26 мая - 8 июня от Национальной академии наук Украины.

Отмечается, что в течение послепраздничного периода количество новых выявлений коронавирусной болезни продолжило уменьшаться. 24 мая было зафиксировано наименьшее количество официальных выявлений с августа 2020 года.

Читайте такжеВ Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленная за средства госбюджета (фото, видео)Также количество новых выявлений COVID-19 существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов, что указывает на увеличение задержек обнародования данных, а также на возможное увеличение доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев.

Коронавирус в Украине: данные

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 3 тыс. 395 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 189 тыс. 858 человек. Выздоровели 1 млн 990 тыс. 051 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 076 тыс. 621. Летальных случаев зарегистрировано 49 тыс. 893.

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Автор: Константин Гончаров