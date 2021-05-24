По словам Радуцкого, ранее ВОЗ помогла Украине с тест-системами для выявления "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов.

Всемирная организация здравоохранения в конце прошлой недели предоставила Украине партию тест-систем, способных методом ПЦР выявить "индийский" штамм коронавируса.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

"Украина сможет оперативно выявить "индийский" штамм коронавирусной болезни. В конце прошлой недели Центр общественного здоровья получил от ВОЗ партию тест-систем, способных методом ПЦР выявить "индийский" штамм", - заявил он.

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Радуцкий отметил, что ранее ВОЗ помогла Украине с тест-системами для выявления "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов.

По его словам, такие тест-системы значительно упрощают процедуру определения мутаций вируса. Сейчас региональные лаборатории по специальному алгоритму среди всех положительных тестов определяют несколько образцов, которые отправляют в Киев. Они проходят проверку тест-системами, и в случае, если результат на мутацию вируса положительный, отправляются к одной из трех лабораторий на подтверждение: или к большой фармацевтической компании, с которой заключен соответствующий договор, или в Институт молекулярной биологии и генетики, или в лондонскую клинику "Шарите".

Что этому предшествовало

11 мая тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть угроза возникновения четвертой волны COVID-19, которая может быть вызвана "индийским" штаммом коронавируса.

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Автор: Константин Гончаров