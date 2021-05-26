От осложнений коронавируса умерли 208 пациентов с COVID-19.

В Украине за минувшие сутки выявили 3 395 новых случаев COVID-19 - среди них 154 ребенка и 73 медработника. Также 14 987 пациентов выздоровели, а 208 — умерли от осложнений. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 778 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Количество тех, кто выздоровел в течение суток, значительно превышает число заразившихся, сегодня этот показатель почти в пять раз выше.

Читайте такжеВ Украине девятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 189 858 случаев заражения коронавирусом. Из них 49 893 человека умерли от осложнений заболевания, а 1 990 051 — выздоровел. Сегодня болеет 149 914 украинцев - на 11 800 человек меньше, чем прошлые сутки.

По данным Worldometers Украина находится на 28 месте в мире между Японией и Германией. Среди европейских стран Украина – на шестом месте. За ежедневным количеством больных Украина на 7 месте в мире и на втором – в Европе.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории осуществили 71 988 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 30 724, методом ИФА — 13 108. Также сделали 28 156 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в Украине сделали более 10 миллионов ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки в Украине сделали 16 387 прививок, в том числе 5 221 человек получил первую дозу, а 11 166 — завершили вакцинацию.

Всего в Украине первую прививку сделали 987 191 человеку, 97 391 человек получил вторую дозу и завершил вакцинацию.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко