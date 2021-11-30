Уменьшение показателей госпитализаций способствовало увеличению количества свободных коек с кислородом, которое сейчас составляет 39 тыс.

За неделю заболеваемость COVID-19 в Украине снизилась на 22%, госпитализации - на 12%, а смертность - на 14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"В Украине третью неделю подряд наблюдается стабилизация и спад как заболеваемости, так и количества госпитализированных. Выписки сейчас продолжают преобладать над госпитализациями на четверть. Это означает, что медицинская система в Украине продолжает разгружаться, а в ковидных больницах находится меньше и меньше пациентов", - отметил он.

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По его словам, такое уменьшение способствует увеличению и количества свободных коек с кислородом, которое сейчас составляет 39 тысяч.

"Но занятость коек с кислородом является достаточно большой, и так же достаточно большое и количество госпитализированных", - подчеркнул Ганиченко.

Эксперт добавил, что для Украины сохраняются угрозы из Европы, угрозы от потенциально опасного варианта вируса "Омикрон", а также от сезонности гриппоподобных заболеваний.

Он подчеркнул, что сейчас среднесуточная смертность ускорила спад.

"Сейчас имеем неделю к неделе минус 14%. И это очень хорошо. Напомню, что заболеваемость падает на 22%, госпитализации - на 12% и смертность - на 14% за неделю... Это сейчас для Украины неплохо. Однако показатель смертности, как и другие эпидпоказатели, еще остается на достаточно высоком уровне", - сказал Ганиченко.

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Автор: Антонина Доломанжи