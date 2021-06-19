Вчера прививки от коронавируса получили более 67,1 тыс. граждан.

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали 2 056 499 прививок от коронавируса. Всего привито 1 700 711 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) почти 355,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"67 тыс. 101 человека привито от COVID-19 за сутки 18 июня 2021 года. Одну дозу получили 48 тыс. 656 человек, полностью иммунизированы - 18 тыс. 445 человек", - отмечается в сообщении.

Прививки проводились 566 мобильными бригадами по иммунизации и в 920 пунктах прививок.

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Всего в Украине против COVID-19 полностью иммунизированы 355 тыс. 790 человек.

По состоянию на 18 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 тыс. 098 человек.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. На сегодняшний день прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева