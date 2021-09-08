По данным Департамента здравоохранения КГГА, двумя дозами привились 46% от общего количества вакцинированных.

Прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, завершили цикл иммунизации (привито двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, информирует пресс-служба столичной мэрии.

"Это, без сомнения, результат упорного труда медиков, кропотливой и безостановочной работы всех, кто участвует в организации процесса вакцинации, а также сознательного отношения к своему здоровью и эпидемической безопасности столицы самих горожан", – отметила Гинзбург.

Она напомнила, что сейчас в Киеве созданы все условия для удобной и быстрой вакцинации от COVID-19. На базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Кроме того, введена практика мобильных вакцинальных пунктов.

"Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве. Все, что для этого нужно, – осознание опасности, которую таит в себе это заболевание и желание ее избежать", – подытожила Гинзбург.

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В столице вакцинироваться можно в 22 центрах вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают в выходные.

Кроме того, вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.

По состоянию на 26 августа 511 тыс. 276 жителей столицы уже были привиты двумя дозами вакцины против COVID-19, а всего с начала вакцинации проведено было 1 255 870 прививок.

Автор: Леся Лещенко