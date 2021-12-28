За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 2,2 тысячи случаев COVID-19, больше всего - в Киеве.

За минувшие сутки, 27 декабря, коронавирус в Украине зафиксировали в 2 248 человек, в частности, среди инфицированных 137 детей и 19 медработников. От осложнений умерли 134 человека, а 4 789 - выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 944 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19.

После долгих выходных показатель заболеваемости на Украине традиционно снизился.

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Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (475), Одесской (189) и Харьковской (180) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в нас обнаружили 3 649 236 случаев COVID-19. Из них свыше 3,4 миллиона — выздоровели, 95 105 человек умерли от осложнений заболевания. Больше всего смертей от коронавируса на Днепропетровщине (8777 человек) и в Киеве (8136).

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 30 386 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 12 853, методом ИФА — 1 836. Также сделали 15 697 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16,6 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки прививки против коронавируса получили более 46 тысяч человек. Из них 197-прошли ревакцинацию.

Так, за вчера, 27 декабря 46 024 человека вакцинированы против коронавируса. Из которых первую дозу получило 12 498 человек, вторую дозу - 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную - 197.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 605 035 человек. Из них получили первую дозу - 14 605 033 человека, получили две дозы - 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу - 2 208, а ревакцинальную дозу 990.

Всего в Украине проведено 28 055 523 прививки.

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