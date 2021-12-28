Причиной травмирования является неосторожность и безответственность

Медики в период зимних праздников чаще всего госпитализирует детей. Самая распространенная причина – различные ожоги.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Врачи просят всех быть очень внимательными и осторожными, ведь в зимние праздники в них больше всего попадает именно деток с разными ожогами, начиная от малышей и заканчивая подростками из-за опасных игрушек с пиротехникой. А также много, к сожалению, и так называемых "обожателей селфи" у высоковольтных проводов", - говорится в сообщении.

По его словам, более 12 тысяч детей ежегодно получают ожоги. При этом примерно 90% детей до пяти лет получают травмы на кухне. Зачастую, причиной подобных инцидентов является неосторожность и безответственность родителей.

Читайте такжеВ Днепре школьница вколола в губы косметическое масло - ей сделали уже три операции (видео)Как ранее сообщал УНИАН, в Белгород-Днестровском районе Одесской области девятилетний мальчик бросил в разожженную печь аэрозольный баллончик, из-за взрыва пострадала девочка-подросток. При этом в Харькове годовалый ребенок получил ожоги рук, когда схватился за включенную новогоднюю гирлянду.

Кроме того, во Львове из бронхов четырехлетнего мальчика врачи достали светодиодную лампочку с гирлянды.

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