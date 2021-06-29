Центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.

В Украине с 1 июля начнут работу Центры контроля и профилактики болезней, которые будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) в Facebook.

"С 1 июля во всех областях Украины и г. Киеве заработают Центры контроля и профилактики заболеваний (ЦКПХ). Новая система общественного здоровья прежде всего направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что ЦКПХ создаются благодаря объединению имеющихся региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки.

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В министерстве пояснили, что эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.

Главные функции ЦКПХ будут заключаться в обеспечении: эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения, защиты населения от инфекционных болезней, предотвращения и профилактики неинфекционных заболеваний, поддержания биологической безопасности и биологической защиты, иммунопрофилактики, просветительской работы относительно здорового образа жизни, предотвращения факторам риска, борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагирования на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и тому подобное.

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Автор: Леся Лещенко