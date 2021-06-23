Доктор медицинских наук Алла Волоха считает, что "индийский" вариант коронавируса в июле-августе может вызвать в Украине новую волну эпидемии.

Врач-иммунолог, инфекционист, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика Алла Волоха прогнозирует новое нагрузки на украинские больницы из-за «действительно опасного» штамма коронавируса «Дельта».

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

«Нам нужно быть готовыми к появлению новых вариантов вирусов. Действительно, вариант "Дельта" является более заразным, доказано, что он может инфицировать людей быстрее. Растет заболеваемость, а вслед за ней и количество тяжелых форм», - отметила Волоха.

По ее словам, у "Дельты" есть некоторые различия по симптомам, но они не очень значительны.

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«Считается, что у больных более выражена головная боль, более выражен насморк, но в целом не всегда можно отличить от других, классических вариантов (коронавируса). Лечение остается таким же, как и в других случаях. Те протоколы, которые использовались, будут однозначно работать. Но количество тяжелых форм снова приведет к нагрузке на больницы, мы должны и об этом помнить», - прогнозирует эксперт.

Волоха отметила, что сейчас в некоторых странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, в частности, в настоящее время этот вариант вируса распространен в более чем 70 странах мира.

«У нас его не фиксировали, но потому, что такие исследования не проводятся. Если будут отобраны образцы при подозрении на новый вариант вируса, если их отправят для исследований за границу, то тогда мы сможем узнать, что он у нас есть. Его появление у нас не исключается, и вы понимаете, что восточные регионы в опасности из-за того, что растет количество больных новым вариантом в РФ», - подчеркнула она.

Волоха высказала мнение, что в Украину эта волна пандемии может дойти довольно быстро.

«Месяц-два - и она у нас. Скорее всего, это будет в июле, августе», - добавила врач.

В то же время она подчеркнула, что вакцины, с которыми сейчас работают украинские медики, в принципе, защищают от нового варианта, но защита может быть немного пониженной.

«Вакцины работают, и мы должны проводить вакцинацию, мы должны быть защищены. Но, кроме этого, мы должны помнить, что нужно соблюдать все правила: масочный режим, дистанцию, использовать антисептики», - отметила Волоха.

Она призвала граждан настороженно относиться к возможности заразиться, хотя антитела работают и против «Дельты», но в опасности находятся те, кто переболел уже давно. Также врач напомнила, что повторные случаи инфицирования коронавирусом случаются уже через шесть месяцев после перенесенной болезни.

«Мы немного расслабились, нам хочется, чтобы инфекция исчезла, но она не исчезла и вновь поднимает голову. "Дельта" действительно опасна», - констатировала врач.

Мутация коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что сегодня планируется совещание в Совете национальной безопасности и обороны об угрозе появления в Украине «индийского» штамма коронавируса.

По данным Public Health England, штамм коронавируса «Дельта» в 1,6 раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - к реанимации.

По словам Радуцкого, для начала вспышки COVID-19 в регионе достаточно небольшого количества инфицированных - вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии.

В украинских лабораториях еще нет технических возможностей выявлять «индийский» штамм.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 ("Дельта") - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

Сейчас штамм уже зафиксировали в РФ и Беларуси.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

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Автор: Влад Абрамов