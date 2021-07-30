Карантин, который пока действует в Украине до 31 августа, будет продлен.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предполагает, что в Украине будет продлен период действия карантина.

Об этом Кузин сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"По поводу прогнозов мы действительно сейчас видим определенное количество регионов, которые вызывают беспокойство с точки зрения того, что на уровне некоторых объединенных территориальных общин или районов этих областей фиксируются вспышки заболеваемости, поэтому они сейчас расследуются", - заявил он.

Кузин уточнил, что речь идет о районах в Донецкой, Луганской, Харьковской, Львовской областях.

Читайте такжеЛяшко прокомментировал возможность прививки от COVID-19 третьей дозой Pfizer"Город Киев сюда не входит, потому что в Киеве регистрируется много новых случаев с точки зрения обнаружения, но по абсолютным показателям или показателям на 100 тысяч населения в Киеве они более-менее нормальные", - отметил главный санврач, добавив, что беспокойство в Минздраве вызывают восточные области – "они сейчас являются критическими", поэтому там сейчас усилена работа специалистов по противоэпидемической защите.

"По поводу продления карантина – он, скорее всего, будет продлен. Мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий, в том числе мер в рамках системы гражданской защиты, поэтому он будет продлен", - заявил он.

В то же время у Минздрава пока нет прогнозов относительно того, на какой период карантин будет продлен.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 962 новых случая COVID-19

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 251 тыс. 869 человек; выздоровели 2 млн 186 тыс. 353 лица; 52 тыс. 930 человек скончались. Проведено ПЦР-тестирований-11 млн 360 тыс. 926.

По данным Минздрава, с 9 июня в Украине эпидемическая ситуация во всех регионах соответствует "зеленому" уровню эпидемической опасности.

16 июня правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года, при этом на всей территории страны установлен "зеленый" уровень епіднебезпеки.

Автор: Константин Гончаров