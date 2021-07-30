Больше всего - в Киеве. За сутки в столице зафиксировали 233 новых больных на коронавирус.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 962 новых случая COVID-19, в частности заболели 51 ребенок и 49 медработников. Также 504 пациента выздоровели, а 14 - умерли от осложнений. В больницы попали 488 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 251 869 случаев инфицирования. Из них 52 930 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 186 353 - выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории сделали 44 739 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 19 397, методом ИФА — 7 997. Также сделали 13 934 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране осуществили более 11,3 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине Вчера прививки от коронавирусной болезни получили более 150,2 тыс. человек.

"150 253 человека вакцинированы против COVID-19 в сутки 29 июля 2021 года. Одну дозу получили 87 014 людей, полностью иммунизированы - 63 239 человек", - сказано в сообщении.

Прививки проводилось 907 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 тыс. 565 пунктах прививок и в 277 центрах вакцинации.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 3 млн 437 тыс. 629 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 1 млн 938 тыс. 495 человек.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева