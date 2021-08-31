Это может быть связано с тем, что не все врачи освоили цифровую систему.

В Украине перенесут дату окончательного отказа от бумажных больничных на 1 октября.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на Министерство здравоохранения, где подготовили соответствующий приказ.

По словам пресс-секретаря Минздрава Романа Борща, из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, уже в более 2 тысячах медучреждений могут "выдавать" электронные справки.

"Сейчас более двух тысяч учреждений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но несмотря на то, что есть отдельные ведомственные больницы - те, что в глубинках, которым нужно чуть больше времени - сейчас юстируется приказ, который продолжит этот переходный период до октября", - сказал Борщ.

Таким образом, сейчас можно оформлять больничные в электронном формате, но определенное время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.

Читайте такжеВ Минздраве анонсировали введение электронных рецептов для медицинских препаратов

Электронные больничные: что известно

В феврале Верховная Рада одобрила постановление об обеспечении функционирования электронного реестра листков нетрудоспособности.

В марте Кабинет министров утвердил постановление, благодаря которому Министерство цифровой трансформации и Минздрав смогли запустить электронные больничные. Врачи могут формировать медицинские заключения онлайн - через электронную систему здравоохранения.

С июня по август медицинские учреждения могли формировать как электронные больничные, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности. Полный переход на электронную систему формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности должен был состояться уже с 1 сентября.

Автор: Александр Топчий