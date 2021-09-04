За все время пандемии в Украине заболели 2 296 155 граждан.

По состоянию на утро 4 сентября в Украине подтвердили еще 2 614 случаев инфицирования коронавирусом, из них -196 детей и 46 медработников.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Telegram.

В пятницу 824 человека были госпитализированы с осложнениями COVID-19, в то же время 1447 выздоровели, а 44 скончались.

За все время пандемии в Украине заболели 2 296 155 граждан, из них 2 212 313 выздоровели, а 53 966, к сожалению, умерли.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, какие области лидируют по заболеваемости штаммом "Дельта"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

Накануне в стране выявили 2693 новых случаев COVID-19.

По данным Worldometers, вчера Украина по количеству подтвержденных инфицированных заняла 43-ю позицию в мире и 34-е – по количеству новых смертей от коронавируса в Европе.

Эксперты отмечают, что в сентябре динамика инфицирований ускорилась, и не исключают в связи с этим ужесточения карантинных ограничений в скором времени.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев готовится к локдауну однако ни в Минздраве, ни в КГГА распространенные слухи не подтвердили – столица по COVID-показателям соответствует "зеленой зоне".

Автор: Яна Ставская