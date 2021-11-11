Инфекционист подчеркнула, в частности на возможностях раннего лечения заболевания.

В ближайшее время врачи получат новые протоколы для лечения больных COVID-19 с учетом особенностей штамма "Дельта".

Об этом сообщила украинский инфекционист Ольга Голубовская во время посещения Центральной городской больницы в г. Ривне в рамках конференции врачей-инфекционистов, информирует сайт политсилы "Слуга народа".

На конференции обсуждали вопрос о вызовах COVID-19 и нарабатывали новые протоколы.

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"У нас будут обновлены протоколы у врачей. Буквально позавчера мы проголосовали за изменения в наш протокол лечения. У нас есть ресурс, который помогает избегать таких смертей, и его надо ввести. К тому же мало кто говорит о раннем лечении заболевания, а оно есть, и оно эффективно", – подчеркнула она.

Инфекционист в очередной раз призвала людей, особенно из группы риска, вакцинироваться, всеми способами минимизировать риски заболевания – не контактировать с людьми, защищать себя.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки, 10 ноября, выявлено 24 тыс. 747 больных на COVID-19, в том числе заболели 1 тыс. 550 детей и 462 медработники.

Умерли от осложнений коронавирусной болезни 652 человека.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая