Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 182 случая коронавируса. Вчера 322 пациента госпитализировали, 582 — выздоровели, а 5 - умерли от осложнений.

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавірус_інфо", в частности, заболели 10 детей и 3 медработники.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после долгих выходных, он является самым низким с июня прошлого года.

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Больше всего новых случаев выявили в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 234 463 случая заражения коронавирусом. Из них 52 300 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 164 374 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 16 675 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 10 930, методом ИФА — 1 463. Также сделали 4 282 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,8 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

17 065 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 июня 2021 года. Одну дозу получили 7 591 человек, полностью иммунизированные - 9 474 человек.

В течение суток работали 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки и 30 центров вакцинации.

По состоянию на 28 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 751 726 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 1 912 471 человек, из них получили 1 дозу – 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 589 362 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 501 831 прививка.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко