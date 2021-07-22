В течение суток работали: 655 мобильные бригады, 2 тыс. 280 пунктов прививки и 127 центров вакцинации.

В Украине новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки – с 21 июля вакцинировано 120 тыс. 090 людей

Об этом сообщает МОЗ Украины в Facebook.

"Новый рекорд прививок за сутки! 120 090 человек вакцинированы против COVID-19 21 июля 2021 года. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированные - 54 568 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали: 655 мобильные бригады, 2 тыс. 280 пунктов прививки и 127 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 людей, из них получили 1 дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 555 859 лиц (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Также уже стало известно, что 40% созданных в Украине пунктов вакцинации от COVID не работают. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Автор: Константин Гончаров