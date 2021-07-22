Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин, хоть на складах она есть.

Несмотря на то, что в Украине начался пятый этап вакцинации от COVID-19, 40% созданных пунктов прививок на сегодня не работают.

Об этом в Facebook рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы видим, что 40% созданных пунктов прививок не работают. По состоянию на 20 июля 2021 года в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало лишь 42.

Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области - 44 из 121, в Кировоградской области - 46 из 121, в Хмельницкой - 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ровенской - 47 из 122, в Харьковской - 74 из 154, в Николаевской - 54 из 108, в Волынской - 43 из 87", - написал он.

По словам министра, люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных складах препараты есть.

"На региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидных вакцин. Из них 961 142 доз - это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках", - пояснил Ляшко.

Министр призвал региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый пункт прививки и обеспечить их работу. Он также призвал граждан сообщать властям о проблемах с вакцинацией.

"В то же время я обращаюсь к украинцам: если ближайший к вам пункт прививки, который указан в перечне list.covid19.gov.ua не работает, или вам отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин, звоните в местные департаменты здравоохранения: https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja. Если и там разводят руками, извещайте об этом нас по номеру контакт-центра 0 800 60 20 19.

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Вакцинация для всех желающих

Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации от COVID-19 для всех желающих. Все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку от коронавирусной болезни.

В то же время приоритет будет предоставляться лицам в возрасте от 60 лет и лицам с сопутствующими заболеваниями, а также медикам, педагогам, социальным работникам и военным, которые контактируют с большим количеством людей.

Перечень всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации размещен на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19 (информация периодически обновляется).

Записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации, а также будет сделана и работать живая очередь в центрах вакцинации и пунктах прививки.

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Автор: Дмитрий Захаров