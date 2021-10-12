На сегодня в Украине более миллиона людей с онкологией.

В мире уже давно системно организована психологическая поддержка больных раком. Однако в Украине этой системы, к сожалению, до сих пор нет.

Как говорится в сюжете ТСН, в Украине на сегодня более миллиона людей с онкологией, ежедневно рак определяют у 400 больных.

Больной раком больше всего мечтает услышать от своих близких слова поддержки. Однако, как свидетельствует официальная статистика, если у женщины обнаруживают рак, в 30% случаев ее оставляет муж. А вот женщины расстаются с мужчинами с онкозаболеванием впятеро реже.

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В киевском Институте рака уже месяц как работает психологическое отделение. Там есть комнаты отдыха для пациентов и врачей. Психолог, обычно, консультирует по практическим вопросам, но больные приходят нечасто - наши люди к этому не привыкли. Поэтому психологу приходится заглядывать к ним в палаты самостоятельно.

Через месяц в Институте рака появится еще и кабинет, в котором с больными будут общаться те, кто уже рак преодолел. Врачи называют одним из важнейших рычагов в выздоровлении именно эмоциональную поддержку. Более того хотят изменить отношение к онкобольным в украинском обществе.

"Это называется равный консультант. Когда ты видишь живого человека, который все это пережил, прошел через это, вместе с тем - здоровый и счастливый - это огромная мотивирующая сила", - рассказала журналистам онкоконсультантка Наталья Ершова.

"Есть буллинг онкопациентов. Рак не заразен, не надо бояться заразиться раком. Рак - это мутация клетки", - отмечает соучредитель Фонда поддержки взрослых онкопациентов Дарья Брикайло.

Психологи одобряют такой формат, но призывают не считать это лечением. Все же в тяжелых психологических состояниях все же советуют идти к ним, а лучше - сочетать все доступные способы.

Напомним, ежегодно в мире около 300 тыс. детей диагностируют рак. В Украине, по данным национального канцер-реестра, ежегодно диагностируется тысяча новых случаев. И к сожалению, каждый год мы теряем почти 250 детей.

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Автор: Виктория Гордиенко