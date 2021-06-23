На этом этапе прививают людей в возрасте 60+, заключенных и людей с хроническими болезнями.

В Украине начался четвертый этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В то же время продолжают прививать лиц из приоритетных групп из предыдущих этапов, например медиков и других работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильных граждан, социальных работников и священнослужителей, педагогов, военнослужащих и сотрудников других структур государственной безопасности, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работников топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.

Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих прививаться.

К слову, прививаться могут все желающие, для этого работают более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины.

По состоянию на 23 июня, в Украине сделали 2 149 244 прививки. Одну дозу вакцины получили 1 755 137 человек, две дозы – 394 107 человек.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведеной в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

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Автор: Леся Лещенко