По словам заместителя председателя КГГА, вакцинация будет происходить по предварительной записи через приложение "Дія" и портал Helsi.me.

На этой неделе Центр вакцинации от COVID-19 на базе Международного выставочного центра, будет работать четыре дня - 24-27 июня.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

«Мы постоянно анализируем ход прививочной кампании и на этой неделе предлагаем следующий график работы: с четверга, 24 июня, до воскресенья, 27 июня, полный рабочий день - с 10:00 до 17:30. Вакцинация будет проводиться по предварительной записи через приложение «Дія» и портал Helsi.me», - пояснила она.

«Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении «Дія». Также необходимо взять паспорт и идентификационный код», - добавила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

СЕО сервиса Helsi.me Евгений Донец рассказал, что данные о проведенной вакцинации отражаются в бесплатном приложении Helsi, а также в электронном кабинете пользователя на сайте. «Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также придет в приложение. Его можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play», - отметил он.

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Также В КГГА посоветовали жителям столицы воспользоваться возможностью предварительной записи, прийти четко на определенное время и быстро и без ожидания получить прививку. «Пожалуйста, по возможности не испытывайте себя в «живой очереди» - жара, которую нам обещают синоптики в ближайшие дни может навредить здоровью тех, кто решит провести много времени под солнцем. А еще напоминаю о том, что очень желательно иметь декларацию с врачом. В этом случае процесс вакцинации проходит гораздо быстрее», - подытожила Гинзбург.

Кроме того, по словам Старостенко, на прошлой неделе в Киеве, как и в Украине, вакцинировалось рекордное количество людей: прививки получили почти 14 тысяч человек.

Всего в центре с начала его создания вакцинировались почти 20 тысяч человек.

Заместитель председателя КГГА также напомнила, что на сегодняшний день в городе продолжается вакцинация педагогов, медицинских и социальных работников, участников операции Объединенных сил, а также лиц 65 лет и старше.

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Автор: Наталья Ничишина