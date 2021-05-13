Ученые оценят состояние популяционного иммунитета населения к COVID-19 и доступ к тестированию, определят наиболее уязвимые группы инфицирования, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также возможные факторы риска.

Министерство здравоохранения совместно с социологами проведет серию эпидемиологических исследований по распространению в Украине разных штаммов коронавируса и наличию у украинцев антител к ним.

Читайте такжеВ Украине уровень смертности от COVID-19 в 2020 году втрое превышал официальные данныеКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время онлайн-брифинга.

«Относительно эффективных исследований для более глубокого понимания заболеваемости: Минздрав и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко при участии Центра общественного здоровья Минздрава начнут серию эпидемиологических исследований в отношении штаммов и антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Ученые института оценят состояние популяционного иммунитета населения и доступ к тестированию, определят наиболее уязвимые группы инфицирования, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также возможные факторы риска», - сказала Шаталова.

По ее словам, исследование планируется провести в два этапа: полевой и аналитический.

Полевой этап будет предусматривать формирование мобильных бригад. В состав каждой бригады войдут социологические работники и медики, которые с согласия респондентов будут проводить опросы и брать образцы крови для тестов на наличие антител для тестирования в лабораториях. Планируется охватить около 9 тыс. взрослых украинцев, проживающих во всех регионах Украины, в населенных пунктах с разным количеством жителей и имеют разный возраст и пол.

Аналитический этап будет предусматривать обработку заполненных анкет, формирование реальных статистических результатов, репрезентативных для всей территории Украины. Оба этапа специалисты планируют завершить в течение лета.

«Таким образом, мы сможем увидеть цельную картину, привлекая информацию о тех людях, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу с помощью», - резюмировала Шаталова.

Коронавирус в Украине: свежие данные

За прошедшие сутки в Украине было обнаружено 6 тыс. 813 новых случаев COVID-19, в том числе заболели 289 детей и 160 медработников.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 135 тыс. 886 человек, выздоровели - 1 млн 816 тыс. 643 человека, умерли - 47 тыс. 333, проведено ПЦР-тестов - 9 млн 756 тыс. 402.

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Автор: Константин Гончаров