Сегодня прививки должны получать люди старше 65 лет с приоритетом для людей наиболее преклонного возраста и с хроническими заболеваниями.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пригрозил ответственностью из-за вакцинации людей от COVID-19 вне очереди.

Об этом Ляшко заявил в интервью "Сегодня".

По его словам фото в соцсетях, где молодежь демонстрирует прививки, сделанные в обход очередей, появляются в основном из Киева. По факту таких действий будут проводить служебные проверки.

"Эти факты, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны и не получили вакцину - будут рассмотрены и будут проводиться служебные проверки. По информации, которую нам предоставили в КГГА, таких людей было где-то 90 в Киеве", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что сегодня прививки должны получать люди старше 65 лет с приоритетом для людей наиболее преклонного возраста и с хроническими заболеваниями.

"На прошлой неделе я без предупреждения проехал по кабинетам прививок в Одесской области. Я был в районных центрах, видел списки, был непосредственно на прививках, смотрел как отбирают на вакцинацию. Во всех четко определенные сроки, четко происходит прозвон. Я лично не видел в пунктах прививок людей моложе 65", - отметил Ляшко.

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При этом он добавил, что среди людей моложе этого возраста исключения составляют профессиональные группы - медработники, государственная служба чрезвычайных ситуаций, пограничная служба и др. "Поэтому общая статистика по охвату людей моложе 65 лет перекликается со статистикой по профессиональным группам", - сказал Ляшко.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

В пятницу, 7 мая, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки от COVID-19. В случае отказа в прививке за отсутствие декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ или в контакт-центр Минздрава.

Несмотря на объявление властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, оказалось, что гражданам могут отказать в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом. Так, корреспондент УНИАН позвонил для записи на вакцинацию в Оболонском районе Киева, однако женщина, которая не пожелала представиться, заявила по телефону, что это невозможно, так как сначала надо заключить декларацию с врачом.

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Автор: Александр Топчий