В ВОЗ указали на "серьезную угрозу для здоровья населения мира".

Поддельные вакцины от коронавируса обнаружили в двух странах. Фальшивые препараты нашли в Индии и Уганде.

Об этом сообщает Independent.

Поддельные вакцины Covishield обнаружила Всемирная организация здравоохранения. Их изъяли в период с июля по август текущего года.

Кроме того, все больницы, медцентры, дистрибьюторов, аптеки и других поставщиков медтоваров призвали изъять фальшивые препараты и быть бдительными при работе с вакцинами. В ВОЗ указали на "серьезную угрозу для здоровья населения мира".

Читайте такжеВОЗ раскритиковала США за одобрение третьей прививки от коронавируса (видео)"Все медицинские изделия должны быть получены от авторизованных/лицензированных поставщиков. Следует тщательно проверять подлинность и физическое состояние продукции", - говорится в сообщении.

В свою очередь индийский институт сыворотки, который производит Covishield, подтвердил факт подделки. В то же время правительство Индии не делало никаких заявлений.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые Оксфордского университета по итогам масштабного исследования пришли к выводу, что через 90 дней после введения второй дозы вакцины Pfizer-BioNTech или AstraZeneca их эффективность в защите от заражения штаммом "дельта" снижается на 75% и 61% соответственно.

Автор: Анастасия Горбачева