По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19.

В Украине подготовят медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости COVID-19 из-за штамма "Дельта" и будут наращивать темпы вакцинации от коронавирусной болезни.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании.

В частности, отмечается, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма «Дельта» необходимо скоординировать работу властей для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения.

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Как напомнил Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма «Дельта» в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.

«Правительство планирует активно работать в этом направлении следующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости», — подчеркнул глава правительства.

Он также акцентировал внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала вакцинальной кампании.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 241 тыс. 217 человек, выздоровели – 2 млн 177 тыс. 529, умерли – 52 тыс. 604. Медики провели 11 млн 042 тыс. 753 ПЦР-тестирования.

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Автор: Константин Гончаров