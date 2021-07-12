За сутки не было ни одного нового заражения в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.

В Украине за минувшие сутки выявили 174 случая COVID-19 - среди больных 16 детей и один медработник. Также 236 пациентов выздоровели и 7 умерли. Госпитализировали 266 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки не было ни одного нового заражения в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (63), Днепропетровской (24) и Киевской (13) областях.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 241 217 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 604 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 177 529 — выздоровели.

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Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 16 685 тестирований на коронавирус: методом ПЦР — 9 606, методом ИФА — 1 714. Также сделали 5 365 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11 миллионов ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса: что известно

26 356 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 11 июля 2021 года. Одну дозу получили 13 390 человек, полностью иммунизированные - 12 966 человек.

В течение суток работали 108 мобильных бригад, 182 пункта прививки и 140 центров вакцинации.

По состоянию на 11 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 311 692 человека, из них получили 1 дозу – 2 311 690 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 177 642 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 489 332 прививки.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко