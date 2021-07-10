Медик отметил, что уровень вакцинации населения остается низким.

Украину ожидает новая вспышка коронавируса COVID-19, в частности из-за варианта "Дельта", который из-за низкого количества вакцинированных будет отличаться высоким уровнем госпитализации и смертности, как в России.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Эпидемиолог обратил внимание, что прививки от коронавируса получили чуть более 17% украинцев в возрасте 60+, которые входят в группу риска.

"Это критически мало, потому что с приходом "Дельты", скоро мы ожидаем вспышку в стране", - заявил Александрин.

Эксперт обратил внимание, что в целом в Украине наблюдается "очень низкий охват" этих групп риска, которых должны были уже вакцинировать на сегодняшний день.

Такая ситуация грозит в случае скачка уровня новых заражений привести к значительному увеличению госпитализаций, а также росту числа летальных случаев.

"Чуть позже мы увидим ситуацию, как, например, в России, когда низкий охват вакцинопрофилактики населения, особенно групп риска - мы будем видеть высокий уровень госпитализации, смертности", - сказал инфекционист.

Напомним, за минувшие сутки в Украине установлен новый суточный рекорд по количеству сделанных прививок от коронавируса.

"114 тыс. 660 человек вакцинированы против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 тыс. 820 человек, полностью иммунизированы - 60 тыс. 840 человек», - сказано в сообщении Министерства здравоохранения.

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Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 2 млн 227 тыс. 226 человек, получивших две дозы вакцины и полностью иммунизированы 1 млн 143 тыс. 442 человек.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Виктория Гордиенко