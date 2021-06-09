Также вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 756 человек, 77 человек скончались.

В Украине за минувшие сутки выявили 1 385 новых случаев COVID-19, среди них – 57 детей и 74 медработники. Также 6 962 пациента выздоровели, а 77 — умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 756 человек.

Об этом сообщило Министерство Здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ривненской (75) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 218 039 случаев заражения коронавирусом. Из них 51 410 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 108 684 - выздоровели. Сегодня болеет 57 945 украинцев - на 5 654 человека меньше, чем за прошедшие сутки.

По данным сайта Worldometers Украина среди стран мира занимает 37 место по количеству новых случаев инфицирования, среди стран Европы – 7 позицию.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 60 620 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 25 344, методом ИФА — 11 463. Также сделали 23 813 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,4 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса

53 161 человека привиты от COVID-19 за сутки 8 июня 2021 года. Одну дозу получили 43 925 человек, полностью иммунизированные - 9 236 человек.

В течение суток работали 485 мобильных бригад и 624 пункта прививки.

По состоянию на 09 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 328 070 человек, из них получили 1 дозу – 1 328 068 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 161 378 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 489 446 прививок.

Отметим, Министерство образования и науки заявляет, что в Украине вакцинировались более 184 тысяч педагогических работников.

"Считаю, что педагоги ответственно относятся к собственному здоровью, а также здоровью других и, осознавая ситуацию с распространением коронавируса, как можно больше соглашаются на вакцинацию. Ведь это даст возможность безопасно проводить образовательный процесс, а главное, – в очном формате", - сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Лидерами по вакцинации педагогов являются:

г. Киев-24 тыс. 291 человек;

Киевская область - 17 тыс. 330 человек;

Днепропетровская область-16 тыс. 041 человек;

Львовская область - 13 тыс. 944 человека;

Харьковская область-10 тыс. 960 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко