С начала вакцинации привит 992 191 человек, из них получили 1 дозу – 992 189 человек.

В Украине полный курс вакцинации от коронавируса (две дозы вакцины) прошли 107 524 человека.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки в стране привили от коронавируса 15 131 человека. Одну дозу получили 4998 человек, полностью иммунизированы - 10 133 человека.

В сообщении отмечается, что с начала вакцинации привит 992 191 человек, из них получили 1 дозу – 992 189 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 107 524 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 1 099 713 прививок.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который производят в Индии по лицензии британских разработчиков - Оксфордского университета и AstraZeneca. Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что вакцины CoviShield и Oxford/AstraZeneca идентичны.

В первую волну вакцинации попали медики и врачи, задействованные в борьбе с пандемией COVID-19 и военнослужащие операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили в Минздраве, после медиков вакцинировать от коронавируса в Украине начнут пожилых людей.

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Автор: Ирина Погорелая