Инфекционист рассказала о большей эффективности природного иммунитета, чем искусственного.

От коронавируса стоит защитить вакциной тех, кто еще им не переболел, считает главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.

Об этом она сказала в интервью сайту "Апостроф".

"Говорят, что надо вакцинировать и тех, кто переболел... Я сторонница доказательной медицины, это же новая инфекция, новая вакцина, мы не имеем доказательной базы о том, надо ли вакцинировать или нет", - сказала она.

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По ее мнению, лучше защитить тех, кто не болел, и добавить их к категории защищенных. По ее словам, иммунитет от коронавируса, как и от другой инфекции, держится больше чем год. Что касается естественного иммунитета, то он, говорит Виноград, всегда намного эффективнее искусственного. Именно поэтому люди лучше защищены после болезни.

Она также подчеркнула, что вакцина от коронавируса защищает от одного штамма заболевания. Будет ли она защищать от других мутаций - неизвестно. А когда вырабатывается комплексный иммунитет, тогда весь организм перестраивается на защиту от инфекции. Поэтому постинфекционный иммунитет намного эффективнее после любых заболеваний, добавляет инфекционист.

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Автор: Юрий Годован