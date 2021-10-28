У всех участников исследования сформировались нейтрализующие (защитные) антитела к вирусу SARS-CoV-2. Такие результаты Независимая лаборатория ИНВИТРО получила в ходе собственного исследования эффективности вакцины против COVID-19.

Мы наблюдали разную динамику формирования антител и разные их показатели после двух прививок, но иммунный ответ на вакцинацию наблюдался в 100% случаев, — комментирует результаты заведующий клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО Павел Набока.

В марте 2021 г., когда в Украине появилась первая вакцина против COVID-19 CoviShield/AstraZeneca, лаборатория ИНВИТРО начала изучение ее эффективности с помощью нового теста от мирового лидера диагностики инфекционных заболеваний компании Abbott Diagnostics для количественного определения нейтрализующих (защитных) антител класса G (IgG) к S-белку, так называемого белка шипа, с которым связывают наиболее патогенные свойства вируса SARS-CoV-2.

Сначала мы определили уровень антител (IgG к SARS-CoV-2) непосредственно перед вакцинацией, — рассказывает Павел Набока. — Это позволило сформировать две группы вакцинирующихся: те, кто в прошлом уже перенес COVID-19 в разных формах, и те, кто еще не болел. И здесь стоит отметить, что те, кто переболел, до вакцинации уже имели антитела, но их уровень в большинстве случаев, даже если человек перенес COVID-19 в тяжелой форме, был очень низким — на грани пороговых для этого теста значений. Но через месяц после введения первой дозы вакцины титр защитных антител у тех, кто имел контакт с вирусом до вакцинации, вырос в десятки и даже сотни раз по сравнению с первоначальным уровнем, что и показало второе тестирование, проведенное в рамках нашего исследования. Тогда как у тех, кто до вакцинации не сталкивался с возбудителем COVID-19, иммунный ответ на первую дозу вакцины можно определить как неактивный.

Накануне введения второй дозы вакцины наблюдалось определенное уменьшение концентрации защитных антител у всех участников исследования. Причем процент уменьшения был одинаковым и у тех, кто болел COVID-19, и у тех, чей организм не встречался с коронавирусом до вакцинации. Но через месяц после введения второй дозы вакцины тестирование показало значительный устойчивый рост уровня антител (IgG к SARS-CoV-2) в обеих исследуемых группах.

Таким образом, можно сделать предварительные выводы о том, что полный курс вакцинации гарантирует выраженную активацию антительного (гуморального) иммунитета к COVID-19 независимо от факта перенесенной болезни в прошлом. При помощи лабораторных исследований (теста Abbott для количественного определения антител (IgG) к S-белку SARS-CoV-2) есть возможность наблюдать за динамикой изменения уровня иммунной защиты со временем, и наша лаборатория продолжит это исследование. Поскольку, несмотря на определенную информационную кампанию относительно нецелесообразности определения антительного иммунитета к COVID-19, на сегодняшний день это единственный доступный широкой общественности механизм объективной оценки реакции организма как на контакт с вирусом (инфицирование), так и на вакцинацию.

И в Украине это пока еще вопрос собственной ответственности. Поскольку, по данным МОЗ Украины, на сегодня полностью вакцинированы от новой коронавирусной инфекции менее 20% населения нашей страны, а свыше 30% украинцев, которые переболели COVID-19, не вошли в официальную статистику, так как не делали ПЦР-тест (в том числе потому, что болели бессимптомно).

Автор: Григорий Бондарь