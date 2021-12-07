В 415 школах в "красной" зоне продолжается дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов.

В Украине полный цикл вакцинации уже прошли 588 тыс. 319 работников школ, что составляет 90,2% от общего количества.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, более 43 тысяч учителей ожидают вторую дозу вакцины против COVID-19.

Наибольшее количество привитых двумя дозами работников школ демонстрируют: Днепропетровская – 98%; Луганская – 97,3%; Сумская – 96,5%; Харьковская – 95,6%; Черкасская – 95,4%.

Дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне продолжается в 415 школах.

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Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки вакцинированы против COVID-19 188 тыс. 758 людей.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первую дозу получили 73 тыс. 097 человек, полностью иммунизированы – 115 тыс. 661.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 826 тыс. 163 человека, из них получили первую дозу – 13 млн 826 тыс. 161, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 млн 921 тыс. 738. Всего проведено 25 млн 747 тыс. 899 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрва 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Светлана Закелова