Десятки желающих привиться пришли в "Эпицентр" перед вхождением Киева в "красную" зону.

В одном из строительных супермаркетов Киева выстроилась огромная очередь из желающих привиться от коронавируса в преддверии вхождения столицы в "красную" зону эпидемиологической угрозы.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Десятки людей, решивших получить прививку, заметили в гипермаркете "Эпицентр" на улице Братиславская. Как видно на видео, очередь выходит из магазина аж на улицу.

Свидетелем резкого желания жителей столицы привиться стал и руководитель компании Дронариум Руслан Белкин. Снимок из строймагазина он опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКиев в "красной" зоне: как будут проверять документы в транспорте и что грозит нарушителю"Нарид штурмует центр вакцинации в эпицентре. Творится невероятное - неужели проснулось самосознание вдруг? Нет канешна. Пи#дюлина животворящая в виде ограничений для невакцинированных с понедельника - вот могучий стимул для пополо. К сожалению, тут так все работает", - пишет Белкин.

Как уже сообщал УНИАН, с 1 ноября в Киеве начнут действовать ограничения "красной" зоны карантина. В связи с этим все школы переходят на дистанционное обучение, а также вступает в действие запрет на работу заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. Кроме того, действует ограничение на использование общественного транспорта. Запреты не будут действовать только для тех, у кого есть COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Автор: Станислав Кожемякин