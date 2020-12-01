В частности, он заявил, что такое тестирование должно быть качественное.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил свою позицию относительно возможного общего тестирования населения на коронавирусную инфекцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал журналистам.

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В частности, говоря о возможности общего тестирования населения на коронавирус, он отметил, что "надо смотреть, что нам эта ситуация даст".

По его словам, просто проводить тестирование, если оно будет некачественным, не стоит.

"Более того, надо понимать, что система должна выдержать, потому что тестирование должно быть качественное. Если делать тестирование самих себя, и оно не будет отражать реальное состояние... потому что эта болезнь странная: я думаю, что сегодня мы не можем понять, почему в семье муж болеет, а жена, дети - нет", - сказал Данилов.

Тестирование граждан в Европе и мире уже становится необходимой мерой эпидемической безопасности. Таким образом правительства стран пытаются понять тенденцию распространения коронавируса среди отдельных групп населения и примерное количество инфицированных.

31 октября бесплатно протестироваться смогли граждане Словакии. Тогда министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине к такому прибегнуть не смогут из-за значительно большего количества населения.

Уже в ноябре инициативу протестировать на антиген медиков и студентов озвучили власти Львова. Кроме того, в Киеве обещают бесплатно протестировать на COVID-19 работников социальной сферы, в том числе учителей.

Известно, что правительство планирует закупить 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19 для семейных врачей и бригад скорой помощи.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Виталий Саенко