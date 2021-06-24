Среди основных мер - ускорение вакцинации и ПЦР-тестирование людей при пересечении границы.

Ввиду выявления в Украине первых случаев так называемой "индийской" разновидности штамма коронавируса (штамм "Дельта") в СНБО подготовили ряд рекомендаций по его сдерживанию.

Перечень предложенных СНБО первоочередных мер обнародовал Минздрав.

Рекомендации для населения:

ПЦР-тест для въезда из Индии, Великобритании, Потругалии и РФ (за 48 часов)

ПЦР-тест на пунктах пропуска с оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма

Применение средств индивидуальной защиты

Вакцинация

Рекомендация для государственных учреждений

Усиление качественного отслеживания контактов с инфицированными лицами

Усиление лабораторной составляющей для обнаружения нового штамма "Дельта"

Усовершенствование протоколов лечения

Максимальная иммунизация медработников

Ускорение темпов вакцинации.

Штамм "Дельта" в Украине

23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.

Болезнь обнаружили у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, вернувшихся из РФ. Сейчас они госпитализированы в Александровскую больницу в Киеве. Их состояние стабильное.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

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Автор: Дмитрий Захаров