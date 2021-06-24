Как противодействовать эпидемии штамма "Дельта" / УНИАН

Ввиду выявления в Украине первых случаев так называемой "индийской" разновидности штамма коронавируса (штамм "Дельта") в СНБО подготовили ряд рекомендаций по его сдерживанию.

Перечень предложенных СНБО первоочередных мер обнародовал Минздрав.

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Рекомендации для населения:

  • ПЦР-тест для въезда из Индии, Великобритании, Потругалии и РФ (за 48 часов)
  • ПЦР-тест на пунктах пропуска с оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма
  • Применение средств индивидуальной защиты
  • Вакцинация

Рекомендация для государственных учреждений

  • Усиление качественного отслеживания контактов с инфицированными лицами
  • Усиление лабораторной составляющей для обнаружения нового штамма "Дельта"
  • Усовершенствование протоколов лечения
  • Максимальная иммунизация медработников
  • Ускорение темпов вакцинации.
Минздрав

Штамм "Дельта" в Украине

23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.

Болезнь обнаружили у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, вернувшихся из РФ. Сейчас они госпитализированы в Александровскую больницу в Киеве. Их состояние стабильное.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

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Автор: Дмитрий Захаров