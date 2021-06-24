Ввиду выявления в Украине первых случаев так называемой "индийской" разновидности штамма коронавируса (штамм "Дельта") в СНБО подготовили ряд рекомендаций по его сдерживанию.
Перечень предложенных СНБО первоочередных мер обнародовал Минздрав.
Читайте такжеУченые рассказали, каким образом удалось выявить штамм "дельта" в Украине
Рекомендации для населения:
- ПЦР-тест для въезда из Индии, Великобритании, Потругалии и РФ (за 48 часов)
- ПЦР-тест на пунктах пропуска с оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма
- Применение средств индивидуальной защиты
- Вакцинация
Рекомендация для государственных учреждений
- Усиление качественного отслеживания контактов с инфицированными лицами
- Усиление лабораторной составляющей для обнаружения нового штамма "Дельта"
- Усовершенствование протоколов лечения
- Максимальная иммунизация медработников
- Ускорение темпов вакцинации.
Штамм "Дельта" в Украине
23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.
Болезнь обнаружили у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, вернувшихся из РФ. Сейчас они госпитализированы в Александровскую больницу в Киеве. Их состояние стабильное.
В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram