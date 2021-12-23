С сегодняшнего дня "желтый" уровень эпидемиологической опасности начал действовать на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.
Желтый уровень предполагает запреты на:
посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей
работу образовательных учреждений, в которых вакцинировано менее 100% персонала
массовые мероприятия
работу кинотеатров, театров, других учреждений культуры
работу ресторанов и кафе, кроме работы на вынос и доставки
работу спортзалов и бассейнов
деятельность гостиниц, санаторных, социальных учреждений
межобластные и международные перевозки
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При этом ограничения, предусмотренные "желтым" уровнем, не будут действовать, если все работники и посетители имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты, подтверждение выздоровления от коронавируса или отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Радио Свобода.
Как сообщал УНИАН, глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал ослабление карантинных ограничений в шести областях 21 декабря.
"Красный" уровень эпидемиологической опасности продолжает действовать в Волынской и Закарпатской областях.
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