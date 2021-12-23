При этом, "красный" уровень эпидемиологической опасности продолжает действовать в Волынской и Закарпатской областях.

С сегодняшнего дня "желтый" уровень эпидемиологической опасности начал действовать на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Желтый уровень предполагает запреты на:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей

работу образовательных учреждений, в которых вакцинировано менее 100% персонала

массовые мероприятия

работу кинотеатров, театров, других учреждений культуры

работу ресторанов и кафе, кроме работы на вынос и доставки

работу спортзалов и бассейнов

деятельность гостиниц, санаторных, социальных учреждений

межобластные и международные перевозки

Читайте такжеВ СНБО рассказали, когда ждать пятую волну COVID-19 в Украине

При этом ограничения, предусмотренные "желтым" уровнем, не будут действовать, если все работники и посетители имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты, подтверждение выздоровления от коронавируса или отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал ослабление карантинных ограничений в шести областях 21 декабря.

"Красный" уровень эпидемиологической опасности продолжает действовать в Волынской и Закарпатской областях.

Вас также могут заинтересовать новости