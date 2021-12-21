Решение о переходе регионов в "желтую" карантинную зону приняла госкомиссия.

С 23 декабря шесть областей Украины переходят в "желтую" зону эпидемической опасности.

Как отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов, соответствующее решение принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей", – сообщил он.

Ранее сообщалось, что Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области находятся в красной карантинной зоне.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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