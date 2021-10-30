На фоне локдауна в Киеве популярность прививок заметно возросла.

С 1 ноября в Киеве вступают в силу новые ограничения в связи с распространением коронавируса.

Речь идет, в частности, о допуске в городские учреждения и общественный транспорт только граждан с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом.

В Минздраве не скрывали, что новые ограничения были введены, чтобы как можно больше граждан вакцинировались от COVID-19. На фоне локдауна в Киеве популярность прививок заметно выросла.

На опубликованные очевидцами кадры в объектив попали десятки горожан в пункте вакцинации в одном из столичных ТРЦ. Все ждали вакцину.

Кроме того, очереди желающих вакцинироваться заметили и в магазине стройматериалов на Берковецкой.

Из-за антивакцинаторских настроений значительной части населения Украины министр здравоохранения Виктор Ляшко даже допускал, что прививки от COVID-19 могут стать обязательными.

Сейчас среди профессий, от которых будут требовать обязательной вакцинации, есть педагоги, работники социальной сферы и госслужащие.

Куда не будут пускать без COVID-19 сертификатов / отрицательного ПЦР-теста в столице с 1 ноября:

заведения питания; гостиницы; учреждения социальной защиты; спортзалы, фитнес-центры; ЦПАУ; управление Пенсионного фонда; ТРЦ; проведение массовых мероприятий.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Коронавирус в Украине: свежие данные

По состоянию на утро, 30 октября, в Украине обнаружили еще 26 198 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1643 ребенка и 379 медработников. Накануне медики подтвердили 26 870 COVID-случаев.

От начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 17 400 008 прививок.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

Автор: Яна Ставская