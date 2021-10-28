фото УНИАН (Сергей Чузавков)
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с OVID-19 В Киеве с понедельника, 1 ноября.
Об этом он сообщил на срочном брифинге 28 октября.
Новость дополняется....
Об этом Кличко сообщил на срочном брифинге 28 октября.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с OVID-19 В Киеве с понедельника, 1 ноября.
Об этом он сообщил на срочном брифинге 28 октября.
Новость дополняется....
Автор: Виолетта Орлова