Об этом Кличко сообщил на срочном брифинге 28 октября.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с OVID-19 В Киеве с понедельника, 1 ноября.

Об этом он сообщил на срочном брифинге 28 октября.

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Автор: Виолетта Орлова