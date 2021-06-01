Радуцкий отметил, что, согласно информации врачей, сегодня значительно меньше пациентов с коронавирусной инфекцией поступают в тяжелом состоянии.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал три причины улучшения эпидемической ситуации в Украине: сезонность острых респираторных заболеваний, результат недавних карантинных ограничений, сформированные антитела у людей, переболевших COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером 31 мая.

Радуцкий отметил, что, согласно информации врачей, сегодня значительно меньше пациентов с коронавирусная инфекцией поступают в тяжелом состоянии, а также сократилось количество летальных случаев.

Впрочем, добавил он, динамика в регионах довольно ощутимо отличается. Например, в Полтавской области занято 19% мест в "ковидных" больницах, в Днепропетровской - 30%.

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По словам депутата, по мнению специалистов, есть три причины улучшения эпидситуации. Первая - это сезонность острых респираторных заболеваний: летом количество пациентов с таким диагнозом обычно становится значительно меньше.

Вторая причина, добавил он, сработало введение "красных" зон: именно в тех регионах, где были максимальные ограничения, фиксируется лучшая динамика по количеству больных.

И третье, по словам Радуцкого, сформированы антитела переболевших людей. "По статистике, на одного больного "с симптомами" приходится три "без симптомов", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 тыс. 137 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 204 тыс. 631 человек. Выздоровели 2 млн 053 тыс. 167 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 207 тыс. 245. Летальных случаев зарегистрировано 50 тыс. 699.

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Автор: Константин Гончаров