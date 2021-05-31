Все области в настоящее время находятся в "желтой" зоне.

Все эпидемические показатели заболеваемости COVID-19 фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству больных, которых на сегодняшний день 110 тыс. 876 человек.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, по его словам, все области сейчас находятся в «желтой» зоне.

Также, из 74 тыс. 675 коек, предусмотренных для больных COVID-19, занято 14 тыс. 451, то есть 19%. Продолжает уменьшаться и количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6 тыс. 700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

Читайте такжеВ Украине за сутки от коронавируса привили более 6 тысяч человекКроме того, глава правительства сообщил о ходе массовой вакцинации людей, которые записались на прививку через приложение «Дія». «В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение «Дія». На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививки. В субботу было вакцинировано 9 тыс. человек и более 6 тыс. 100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику», - отметил Шмыгаль.

Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.

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Автор: Наталья Ничишина